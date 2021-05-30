45-річна відома актриса і режисер Анджеліна Джолі на публіці здатна блищати навіть в скромному образі

Оскільки в соціальній мережі Instagram офіційної сторінки актриси немає, фанати самі створюють групи, в яких діляться кращими кадрами Джолі. При цьому не забувають фанати обговорити і сяючий вигляд актриси. Навіть з мінімумом або без макіяжу, як видно на кадрі, зірці є що показати.

І хоча Джолі не раз заявляла, що вона сприймає старість спокійно і не буде змінюватися, щоб заховати зморшки, від догляду за собою актриса ніколи не відмовляється. Більш того, щоб мати завжди таку підтягнуту і пружну шкіру, зірка завжди дотримується особливих правил. Не їсть жирні страви, вживає багато білка і відмовилася від шкідливого фаст-фуду, а також перейшла на збалансоване харчування, в якому багато овочів.

При цьому спортом Джолі займається подалі від уваги публіки і в мережі фактично немає кадрів з актрисою в спортивному костюмі після тренування.

Як можна помітити на архівному фото, яким шанувальники вирішили захопитися недавно в Instagram, Джолі і правда виглядає стрункою і незвично доглянутою. І хоча часто її звинувачують в тому, що вона занадто мало їсть і занадто худа, колеги зірки і навіть її тренер запевняють: вся справа в збалансованому харчуванні з молодих років.

"Яка жінка😍 🔥; це був небезпечний бунт 😍 новий вид тортури; хіба можна так? Чудо❤️; Малятко балується; вона просто прекрасний ангел, у неї таке красиве від природи світіння 💖; вона приклад, а не покарання; розтягуємо задоволення; позиція спокуси; цікаво», - пишуть під фото.

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