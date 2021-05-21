Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли до операций и развода была более раскованной

До того, как звезда сделала вынужденную операцию по удалению молочных желез и поставила импланты, она часто принимала участие в фотосессиях, в которых блистала в открытых и даже пикантных нарядах. Однако после рождения детей, операций и развода, стиль актрисы кардинально изменился.

Поэтому поклонники на страницах в социальной сети Инстаграм (официальной страницы на этой платформе у актрисы до сих пор нет) часто делятся кадрами из прошлого знаменитости. В особенности, поклонники любят вспоминать о легких и непринужденных луках Джоли.

К примеру, ее появление на публике в белой юбке и тонкой кофточке с развязанным верхом. Намеренно Джоли даже не стала тогда скрывать декольте, что делает фото невероятно популярными даже теперь, сквозь годы. Фото, сделанные до операции, всегда пользовались у поклонников популярностью.

А совсем недавно артистке пришлось сыграть самоотверженную женщину-пожарного Ханну, которая пытается прийти в себя после инцидента с гибелью трех подростков, которых ей не удалось спасти. В киноленте не обошлось без погоди, киллеров и выяснений отношений.

Сама звезда попыталась изобразить совершенно новый для себя образ, причем не только в плане игры. Темные локоны с челкой непривычно смотрелись.

«Прекрасная красавица, сразу помолодела; чудесно, не узнаю; наслаждение тут; повезло напитку; прекрасный ангел на отдыхе; да как можно забыть эту звезду; с возвращением; Современное актерское мастерство у нее, не изменилась; мне хочется больше ролей» - пишут в сети.

Напомним, что Джоли решилась на кардинальные перемены, удивив новым имиджем: "Брутальная, хамовитая и...".

Как Politeka писала, что Джоли в черном платье на диване приковала к себе взгляды одним движением: "Львица на охоте".

Также Politeka сообщала, что Джоли сняла верх наряда, показав тату на самых интересных местах: "Эту женщину не испортить".