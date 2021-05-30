45-летняя известная актриса и режиссер Анджелина Джоли на публике способна блистать даже в скромном образе

Поскольку в социальной сети Инстаграм официальной страницы актрисы нет, фанаты сами создают группы, в которых делятся лучшими кадрами Джоли. При этом не забывают фанаты обсудить и сияющий вид актрисы. Даже с минимумом или без макияжа, как видно на кадре, звезде есть что показать.

И хотя Джоли не раз заявляла, что она воспринимает старость спокойно и не будет меняться, чтобы спрятать морщины, от ухода за собой актриса никогда не отказывается. Более того, чтобы иметь всегда такую подтянутую и упругую кожу, звезда всегда придерживается особых правил. Не ест жирные блюда, употребляет много белка и отказалась от вредного фаст-фуда, а также перешла на сбалансированное питание, в котором много овощей.

При этом спортом Джоли занимается подальше от внимания публики и в сети фактически нет кадров с актрисой в спортивном костюме после тренировки.

Как можно заметить на архивном фото, которым поклонники решили восхититься недавно в Инстаграм, Джоли и правда выглядит стройной и необычно ухоженной. И хотя часто ее обвиняют в том, что она слишком мало ест и слишком худая, коллеги звезды и даже ее тренер уверяют: все дело в сбалансированном питании с молодых лет.

«Какая женщина 😍🔥; это был опасный бунт😍 новый вид пытки; разве можно так? загляденье❤️; малышка балуется; Она просто прекрасный ангел, у нее такое красивое от природы свечение 💖; она пример, а не наказание; растягиваем удовольствие; позиция искушения; занятно», - пишут под фото.

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