Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в любом наряде выглядит превосходно

Сейчас популярной актрисе 45 лет, передает Politeka.net. Карьеру актрисы она начала в юном возрасте, и сейчас продолжает сниматься.

Кажется, с каждым годом у Джоли только прибавляются ценители ее творчества. То и дело в соцсетях появляются группы, в которых публикуют свежие и архивные снимки знаменитости.

Так, в одном из таких аккаунтов появились снимки знаменитости, на которых она позирует в красивом платье. Наряд был почти прозрачным и с глубоким декольте, что придавало образу особой "перчинки". Платье идеально подчеркнуло стройную фигуру артистки.

Макияж же был нежным и лишь выделил красивые черты лица знаменитости.

В общем, фото вышли очень нежными и одновременно "горячими".

"Анджелина Джоли - живой шедевр 📌 Нью-Йорк, (октябрь 2005 г.)", - написали авторы поста.

За пять часов публикация собрала десятки лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность.

Напомним, секрет идеальной фигуры Анджелины Джоли - спорт и питание. Звезда старается заниматься спортом три раза в неделю по 40 минут, в числе обязательных упражнений – поднимание штанги или гирь. А питается красотка маленькими порциями пять раз в день. Ее дневной рацион в основном составляет мясо и фруктовые коктейли.

В результате даже в 45 лет звезда выглядит превосходно.

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