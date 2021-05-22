Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли завоевала большую популярность, благодаря своим ролям и доброму сердцу

Актриса является послом доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, передает Politeka.net. Джоли активно занимается благотворительностью и, возможно, еще поэтому она так полюбилась поклонникам.

Примечательно, что сейчас характер актрисы не такой дерзкий, как в молодые годы. Возможно, пользователи сети скучают по "старой" Энджи, вспоминая не только о ее выходках, но и ее образы.

Так, в одной из групп авторы вспомнили звезду в образе Лары Крофт - роли, которая принесла актрисе мировую известность.

На фото молодая стройная артистка позирует в обтягивающем комбинезоне, подчеркнувшем ее объемы и тонкую талию.

Публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Очень хороша", "Валькирия", "Шикарная", "надутая", "Горячая красотка", "Вау, как она прекрасна!", "Джоли - самая женственная и красивая женщина, которую я встречал", "Эталон красоты. Идеальные формы", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли - мать шестерых детей, троих из которых она родила сама.

Своего первого усыновленного ребенка, Мэддокса, Джоли взяла из приюта в Камбоджи, где снимался фильм о Ларе Крофт.

Звезда вновь и вновь возвращалась в эту страну с гуманитарными миссиями, а позже купила там дом.

Напомним, что Анджелина Джоли в соблазнительном платье без стыда поиграла губами со своим пальчиком: "Сама страсть"

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в топе-корсете с декольте очаровала раскрепощенным видом: "Голову закружит же!"

Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила напоказ «бидончики», смутив отца и брата: «Ну и семейка»