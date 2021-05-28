Співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників новою фотосесією, позуючи в ліжку
36-річна зірка, як відомо, останнім часом активно просуває в Мережі свій мерч - від дитячого одягу до ароматів і постільної білизни для дому. У новому пості в своєму мікроблозі в Instagram Кароль похвалилася черговою серією натуральних товарів, передає Politeka.net.
"Постіль Tina Karol and Home ME - це про любов до себе. Якщо ти ставишся до свого тіла дбайливо, воно відповідає тобі взаємністю. Тому я вибираю постіль з натурального бамбука й шовку", - йдеться в повідомленні.
Співачка постала на білосніжних простирадлах в затишному домашньому одязі. На одному з фото Тіна похвалився своєю гнучкістю, хвацько задерши ніжку вище голови.
Користувачі засипали артистку компліментами в коментарях:
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"яке кошенятко 🥺"
"Гарненька така😍"
"Тіна, ти нас доб'єш цією фотосесією!🤍"
"😍це законно бути такою красивою??"
"вигідний 😻"
"Сама ніжність 😍 😍 😍 "
"🔥Дуже ніжні і чуттєві фотки😍 👏❤️"
Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися цікаві кадри з Кароль, на яких вона проговорилася про свої потаємні бажання. Так, в архівному Відео 2019 року зірка прокоментувала майбутнє весілля судді з "Танців з зірками" Катерини Кухар з артистом балету Олександром Стояновим.
"Я теж хочу", - несподівано зізналася та, подивившись прямо в камеру.
"Такий смуток в очах промайнув, коли сказала "я теж хочу"🥺 😢"; "А ми то як хочемо❤️", - коментували в мережі її фанати.
Нагадавши, Тіна Кароль, скинувши одяг, приголубила улюблену кішечку: "я теж можу нявкати"
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