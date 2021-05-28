Певица Тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией, позируя в постели

36-летняя звезда, как известно, в последнее время активно продвигает в Сети свой мерч - от детской одежды до ароматов и постельного белья для дома. В новом посте в своем микроблоге в Инстаграм Кароль похвасталась очередной серией натуральных товаров, передает Politeka.net.

"Постель Tina Karol and Home ME — это о любви к себе. Если ты относишься к своему телу бережно, оно отвечает тебе взаимностью. Поэтому я выбираю постель из натурального бамбука и шёлка", - говорится в сообщении.

Певица предстала на белоснежных простынях в уютной домашней одежде. На одном из фото Тина похвасталсь своей гибкостью, лихо задрав ножку выше головы.

Пользователи засыпали артистку комплиментами в комментариях:

"какой котёночек 🥺"

"Хорошенькая такая😍"

"Тина, ты нас добьёшь это фотосессией!🤍"

"😍это законно быть такой красивой??"

"уютная 😻"

"Самая нежность 😍😍😍"

"🔥Очень нежные и чувственные фотки😍👏❤️"

Ранее мы рассказывали, что в Сети появились любопытные кадры с Кароль, на которых она проговорилась о своих сокровенных желаниях. Так, в архивном видео 2019 года звезда прокомментировала предстоящую свадьбу судьи из "Танців з зірками" Екатерины Кухар с артистом балета Александром Стояновым.

У Тины спросили: "А вы знаете, что сегодня будет свадьба Кати Кухар?"

"Я тоже хочу", - неожиданно призналась та, посмотрев прямо в камеру.

"Такая грусть в глазах промелькнула, когда сказала "Я тоже хочу"🥺😢"; "А мы то как хотим❤️", - комментировали в Сети ее фанаты.

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