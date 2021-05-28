Певица Тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией, позируя в постели
36-летняя звезда, как известно, в последнее время активно продвигает в Сети свой мерч - от детской одежды до ароматов и постельного белья для дома. В новом посте в своем микроблоге в Инстаграм Кароль похвасталась очередной серией натуральных товаров, передает Politeka.net.
"Постель Tina Karol and Home ME — это о любви к себе. Если ты относишься к своему телу бережно, оно отвечает тебе взаимностью. Поэтому я выбираю постель из натурального бамбука и шёлка", - говорится в сообщении.
Певица предстала на белоснежных простынях в уютной домашней одежде. На одном из фото Тина похвасталсь своей гибкостью, лихо задрав ножку выше головы.
Пользователи засыпали артистку комплиментами в комментариях:
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"какой котёночек 🥺"
"Хорошенькая такая😍"
"Тина, ты нас добьёшь это фотосессией!🤍"
"😍это законно быть такой красивой??"
"уютная 😻"
"Самая нежность 😍😍😍"
"🔥Очень нежные и чувственные фотки😍👏❤️"
Ранее мы рассказывали, что в Сети появились любопытные кадры с Кароль, на которых она проговорилась о своих сокровенных желаниях. Так, в архивном видео 2019 года звезда прокомментировала предстоящую свадьбу судьи из "Танців з зірками" Екатерины Кухар с артистом балета Александром Стояновым.
"Я тоже хочу", - неожиданно призналась та, посмотрев прямо в камеру.
"Такая грусть в глазах промелькнула, когда сказала "Я тоже хочу"🥺😢"; "А мы то как хотим❤️", - комментировали в Сети ее фанаты.
Напомним, Тина Кароль, сбросив одежду, приласкала любимую кошечку: "Я тоже могу мяукать"
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А еще Politeka писала, Тина Кароль на кадрах в постели переборщила с откровенностью и показала лишнее: "На грани..."