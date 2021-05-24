Известная певица Тина Кароль порадовала поклонников интересным фото

Как сообщает Politeka.net, снимками певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

Тина Кароль презентовала новую коллекцию платков, однако, похоже многие взгляды оказались прикованы не к ним. Дело в том, что певица позировала в белой майке с глубоким деколльте. При этом одно из фото было сделано сверху, делая ракурс особенно эффектным.

«Все смотрят на платочки?», «Дааа, на платочки)», - пишут в комментариях.

«Боже, какая же вы красивая и талантливая», «Это точно фотосессия для рекламы платков?», «Нежная красавица», «Это очень красиво ❤ наша самая самая❤ обожаю», «Какая же все таки красивая, и с годами все краше😍», «Лучшая женщина, я не могу просто описать словами какая ты классная», «Панацея для глаз», "На 3м фото тебе как будто лет 16", - пишут в комментариях.

Как известно, Тина Кароль не ограничивается только песенным творчеством. Ранее она уже выпустила коллекцию ароматов для дома, а также чулки и колготы с названием своей песни "Скандал". Кроме того, совсем недавно артистка презентовала коллекцию ювелирных украшений.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

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