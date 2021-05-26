Известная украинская певица Тина Кароль показала себя и своего любимца

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль давно является любимицей украинцев, радуя постоянно своим творчеством. Красотка настолько популярна, что люди в социальных сетях создают множество фан-страничек певицы, любуясь любимыми снимками артистки и обсуждая ее.

Вот и в этот раз один из фанатов опубликовал в Инстаграм архивное фото Тины Кароль. Звезда стояла у шкафа топлес, прижимая котенка к груди. Известно, что снимок был сделан в 2018 году. Певица рассказывала, что котенок сам к ней пришел и она решила его оставить себе.

"Котенок выиграл эту жизнь", - написано под фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Хочу быть кроватью Тины", "окей, гугл, как стать котенком Тины Кароль, онлайн, без смс и регестрации, срочно", "хочу быть котом Тины Кароль", "А меня шкаф интересует. Очень колоритный))", "Я тоже могу мяукать, красиво ходить и люблю когда меня гладят, Тина, возьми меня своей кошечкой", "Да, она рассказывала, маленькая кошечка к ней сама пришла)))".

Сообщалось, любопытный кадр с Даном Баланом взбудоражил его армию фанатов.

В Сети всплыло фото молдавского артиста, на котором он предстал в обнимку с известной российской телеведущей и звездой "Дом-2" Аленой Водонаевой.

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