Известная певица Тина Кароль устроила оригинальную фотосессию в постели в пикантном наряде

Тина Кароль уже давно занимается не только песнями и созданием новых композиций. Она также активно участвует в разных проектах в роли телеведущей, дает интервью и является амбассадором сразу нескольких модных брендов. Ювелирные украшения, капсульная коллекция обуви, ароматичные свечи и даже собственная линейка духов и помады – все это Кароль часто рекламирует в профиле.

В этот раз Тина пошла дальше, решившись на съемку в постели и показывая себя в тонком платье из шелка насыщенного оттенка. Чтобы кадр был более домашним и невинным, предстала звезда без лифчика и украшений.

«Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна. Бамбуковое постельное белье дарит ощущение легкости и прохлады в жаркие дни, а шёлковые наволочки заботятся о коже лица, не оставляя заломов после сна, и о здоровье ваших волос. Проявляй заботу к себе и к своему телу», - пишет Кароль, однако не отмечает стоимость комплекта. На сайте же указанная цена равна 4 950 гривен.

Вот как реагируют на лук звезды фанаты:

«🤍 как же нежно; Это, конечно, хорошо, но Тин, мы просили нижнее белье...; Мы ждём нижнее бельё🔥🔥 оно всё ближе и ближе😂🙌; Я аж села 🥵; Лучшая💔 на грани нежности и страсти; Шерлоки спите; Невероятно нежно🤍; 😍обожаю; Ну там прям взгляд такой. Красивый да ?;); Красиво😍; Боже какая красивая 😭😍; такая уютная😍💓; Женственность и нежность🤍».

А вот для альбома, который она рекламировала несколько месяцев, Тина устраивала целый фотосет и блистала в разных нарядах.

Нежные кадры с Тиной, позирующей в белом платье на одно плечо понравились поклонникам сразу после публикации. Одним из фото поделились в Инсгаграм фанаты исполнительницы. Дизайнерское платье не только подчеркнуло изгибы Кароль, но и сделало ее более женственной.

Позируя прямо на полу в светлом наряде, Кароль выглядела романтично и весьма невинно.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".