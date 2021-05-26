Телезірка, молода бізнесменка і популярна модель Кайлі Дженнер приміряла на себе образи справжньої Русалочки

Щоб дивувати шанувальників, дівчина часто змінює зачіску і не боїться здатися зухвалою, влаштовуючи незвичайні зйомки. При цьому молода, але вже досить успішна Кайлі рідко розповідає про себе, акцентуючи увагу виключно на зовнішньому вигляді.

Саме тому всі її кадри бурхливо обговорюють в мережі, розглядаючи одяг.

Заявивши про своє бажання створити капсульну колекцію купальників, Кайлі не зупинилася на цьому. Буквально відразу в мережі з'явилися фото зі зйомки, в якій Дженнер постає в якості сучасної русалочки.

Кожен її наряд з крихітної сітчастої тканини ледь прикривав засмаглу фігуру, створюючи невимушений і легкий образ. У підписах і фанати, і сама Дженнер помітила схожість такого одягу з невагомою морською піною.

Також сама Кайлі поділилася кадром з образом в тому ж стилі і з тієї ж своєрідної колекції нарядів. У маленькій білій сукні з тонкої тканини Дженнер влаштувала фотосесію на пляжі. Причому сама дівчина порівняла незвичайний наряд з відкритим декольте, прикрашеним нитками, з морською піною. Тому другим фото став саме кадр без самої Кайлі.

"назад до відпускних фото 🤍; Так мило 👏 сучасна Русалочка; ух яка прекрасна русалка кинулася на берег😍 🔥; романтично здається ввечері😍; ангел🤍 🤍 🤍; ти красива BB❤️; це такі особливі стилі; вау, Вау, вау насолода відпусткою; таааак бомба !! 😍 ; ти жартуєш 😍; можна завжди дивитися на цю фігуру".

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім: "Ох і експерименти".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер виставила напоказ пишні форми в маленькій сукні-ночнушке:"Скоро трісне".

Також Politeka писала, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою:"Разом краще".