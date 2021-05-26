Телезвезда, молодая бизнесменша и популярная модель Кайли Дженнер примерила на себя образы настоящей Русалочки

Чтобы удивлять поклонников, девушка часто меняет прическу и не боится показаться дерзкой, устраивая необычные съемки. При этом молодая, но уже довольно успешная Кайли редко рассказывает о себе, акцентируя внимание исключительно на внешнем виде.

Именно поэтому все ее кадры бурно обсуждают в сети, рассматривая одежду.

Заявив о своем желании создать капсульную коллекцию купальников, Кайли не остановилась на этом. Буквально сразу в сети появились фото со съемки, в которой Дженнер предстает в качестве современной русалочки.

Каждый ее наряд из крошечной сетчатой ткани едва прикрывал загорелую фигуру, создавая непринужденный и легкий образ. В подписях и фанаты, и сама Дженнер подметила сходство такой одежды с невесомой морской пеной.

Также сама Кайли поделилась кадром с образом в том же стиле и из той же своеобразной коллекции нарядов. В маленьком белом платье из тонкой ткани Дженнер устроила фотосессию на пляже. Причем сама девушка сравнила необычный наряд с открытым декольте, украшенным нитями, с морской пеной. Поэтому вторым фото стал именно кадр без самой Кайли.

«назад к отпускным фото 🤍; Так мило 👏 современная Русалочка; ух какая прекрасная русалка бросилась на берег😍🔥; романтично кажется вечером😍; ангел 🤍🤍🤍; ты красивая bb❤️; это такие особенные стили; Вау, вау, вау наслаждение отпуском; Таааак бомба !! не без соблазна😍; ты шутишь 😍; можно всегда смотреть на эту фигуру».

Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким: "Ох и эксперименты".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке: "Скоро треснет".

Также Politeka писала, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".