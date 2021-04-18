Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася в обіймах популярного режисера
Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл була на піку популярності в 90-х роках. І хоч "Чорній пантері" 50 років, красуня бездоганно виглядає і активно розвиває свій Instagram, де найчастіше вітає численних знайомих зі святами, публікуючи спільні фото.
Цього разу Наомі з'явилася в чорній сукні з декольте, перебуваючи біля режисера Матьє Біттона, який обіймав красуню за плечі. Пара посміхалася і позувала для фото, перебуваючи на якомусь заході.
"З Днем Народження, Метьє Біттон !! Всі прикраси вам в цей день, милістю Божою, продовжуйте висвітлювати світ і дозволяти нам бачити його вашими очима", - написала красуня під фото.
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Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Наомі, люблю!", "Прекрасна", "Королева краси", "Люблю тебе, Наомі", "натхнення тобі", "привіт, ти дуже мила".
Ми писали, що відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вирішила показати свій розкішний будинок в кенійському місті.
50-річна супермодель Наомі Кемпбелл вирішила цього разу похвалитися не тільки прекрасним тілом у відмінній формі і образі. Справа в тому, що зірка вирішила відпочити від роботи і відправилася в особисту віллу кенійському місті Малінді. Вирішивши зробити екскурсію по будинку, модель причепурилася і прогулялася з камерою.
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