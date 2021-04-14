Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл до сих пор привлекает внимание новых поклонников

50-летняя модель из-за эксцентричного характера давно получила прозвище "черная пантера", пишет Politeka.net. Красотка уже не такая популярная, как в 90-е, но все же ее фан-база растет.

Так, в одной из групп решили вспомнить образ Наоми, который наделал "шуму" в 1999 году. Тогда соблазнительная красотка нарядилась в серебристый наряд с глубоким декольте. Грудь красиво выпирала, а тонкая талия была красиво подчеркнута.

Модель распустила длинные волнистые волосы, придав некой романтичности образу. А ее макияж был сделан с акцентом на глаза.

На шее знаменитости блестело драгоценное ожерелья британского ювелира Лоуренса Граффа. В украшении сиял семигранный бриллиант Paragon весом 137,82 карата (27,564 г). Ожерелье называется "Миллениум".

"Супермодель Наоми Кэмпбелл надела колье Graff Millennium во время фотосессии, на которой модельер Донателла Версаче продемонстрировала бриллианты на миллионы фунтов, в итоге ставшие центральным украшением первого модного показа Versace в Великобритании", - написали авторы поста.

За час публикация собрала десятки лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность.

Напомним, Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели благодаря случаю, когда в лондонском парке Covent Garden ее заметила представительница модельного агентства Elite Бет Болдт.

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