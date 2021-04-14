Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл до сих пор привлекает внимание новых поклонников
50-летняя модель из-за эксцентричного характера давно получила прозвище "черная пантера", пишет Politeka.net. Красотка уже не такая популярная, как в 90-е, но все же ее фан-база растет.
Так, в одной из групп решили вспомнить образ Наоми, который наделал "шуму" в 1999 году. Тогда соблазнительная красотка нарядилась в серебристый наряд с глубоким декольте. Грудь красиво выпирала, а тонкая талия была красиво подчеркнута.
Модель распустила длинные волнистые волосы, придав некой романтичности образу. А ее макияж был сделан с акцентом на глаза.
На шее знаменитости блестело драгоценное ожерелья британского ювелира Лоуренса Граффа. В украшении сиял семигранный бриллиант Paragon весом 137,82 карата (27,564 г). Ожерелье называется "Миллениум".
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"Супермодель Наоми Кэмпбелл надела колье Graff Millennium во время фотосессии, на которой модельер Донателла Версаче продемонстрировала бриллианты на миллионы фунтов, в итоге ставшие центральным украшением первого модного показа Versace в Великобритании", - написали авторы поста.
За час публикация собрала десятки лайков и ни одного комментария, ведь группа только набирает популярность.
Напомним, Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели благодаря случаю, когда в лондонском парке Covent Garden ее заметила представительница модельного агентства Elite Бет Болдт.
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