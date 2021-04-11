50-летняя модель Наоми Кэмпбелл в черном платье из блесток превзошла себя на показе

Совсем недавно в Нью-Йорке состоялся показ Michael Kors, который смог впечатлить поклонников дизайнера, ведь модное событие прошло не в помещении с подиумом, а на улице. Представление самой коллекции проходило с заранее записанными видео.

Как можно заметить на фото, супермодели Ирина Шейк, Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл и другие красотки превратили улицы Нью-Йорка в настоящий подиум. Они прошлись по дороге, демонстрируя роскошные образы. Так как звезды должна были беречь себя из-за вируса, решение провести показ было весьма удачным.

Такой суперзвездный состав собирается впервые за долгое время, поэтому фото с показа мгновенно разлетелись в сети. Судя по всему, Наоми блистала не худе молодых соперниц. В черном платье с пайетками она показала не только идеальную фигуру, но и сияющий вид, который может конкурировать с юными моделями. В 50 лет Кэмпбелл все еще не делает уступить первенство другим.

Также модель появилась в белом мини и босоножках на подиуме. Наоми позволила посмотреть на себя спереди, а потом развернулась спиной, хвастнув упругим "орешком".

Фанаты сразу засыпали красотку комплиментами:

"Конфетка, учитесь", "Какой сегодня день?", "Вне времени", "Боже, когда", "Бог не дал мне то, что дал тебе ... он знал, что я не справлюсь с этим !!", "часто имитируют, но никогда не копируют, лучшая супермодель", "Милашка, всегда королева", "лучшая модель, которая когда-либо делала это !!! королева Южного Лондона".

Напомним, Наоми Кэмпбелл в одной накидке прикрыла самый сок маленькой сумочкой

А еще Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл без стыда и белья распахнула наряд, вывалив сочные "персики"

Также Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл рядом с молоденькими Хадид и Дженнер померилась достоинствами