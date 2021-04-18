Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл показалась в объятиях популярного режиссера
Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл была на пике популярности в 90-х годах. И хоть "Черной пантере" 50 лет, красотка безупречно выглядит и активно развивает свой Инстаграм, где чаще всего поздравляет многочисленных знакомых с праздниками, публикуя совместные фото.
В этот раз Наоми появилась в черном платье с декольте, находясь возле режиссера Матье Биттона, который обнимал красотку за плечи. Пара улыбалась и позировала для фото, находясь на каком-то мероприятии.
"С Днем Рождения, Метье Биттон !! Все украшения вам в этот день, милостью Божьей, продолжайте освещать мир и позволять нам видеть его вашими глазами", - написала красавица под фото.
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Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:
"Наоми, люблю!", "Прекрасная", "Королева красоты", "Люблю тебя, Наоми", "Вдохновения тебе", "привет, ты очень милая".
Мы писали, что известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл решила показать свой роскошный дом в кенийском городе.
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл решила в этот раз похвастаться не только прекрасным телом в отличной форме и образе. Дело в том, что звезда решила отдохнуть от работы и отправилась в личную виллу кенийском городе Малинди. Решив сделать экскурсию по дому, модель принарядилась и прогулялась с камерой.
Напомним, Наоми Кэмпбелл блеснула настоящим богатством в неприличном декольте
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