Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл показалась в объятиях популярного режиссера

Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл была на пике популярности в 90-х годах. И хоть "Черной пантере" 50 лет, красотка безупречно выглядит и активно развивает свой Инстаграм, где чаще всего поздравляет многочисленных знакомых с праздниками, публикуя совместные фото.

В этот раз Наоми появилась в черном платье с декольте, находясь возле режиссера Матье Биттона, который обнимал красотку за плечи. Пара улыбалась и позировала для фото, находясь на каком-то мероприятии.

"С Днем Рождения, Метье Биттон !! Все украшения вам в этот день, милостью Божьей, продолжайте освещать мир и позволять нам видеть его вашими глазами", - написала красавица под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Наоми, люблю!", "Прекрасная", "Королева красоты", "Люблю тебя, Наоми", "Вдохновения тебе", "привет, ты очень милая".

Мы писали, что известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл решила показать свой роскошный дом в кенийском городе.

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл решила в этот раз похвастаться не только прекрасным телом в отличной форме и образе. Дело в том, что звезда решила отдохнуть от работы и отправилась в личную виллу кенийском городе Малинди. Решив сделать экскурсию по дому, модель принарядилась и прогулялась с камерой.

Напомним, Наоми Кэмпбелл блеснула настоящим богатством в неприличном декольте

А еще Politeka писала, что роскошная Наоми Кэмпбелл в леопардовом боди превратилась в дикую кошечку

Также Politeka сообщала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в платье с блестками превзошла молоденьких красавиц



