Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром, показала, як проводить час в Єгипті

Як пише Politeka.net, Міла Кузнєцова не так давно вирушила на відпочинок до Єгипту і активно ділитися тим, як проводить час на курорті. Красуня активно веде соціальні мережі, де розбурхує українців пишним розміром, який зовсім не приховує.

Цього разу Міла опублікувала ролик в сторіс Instagram, де здалася в купальнику з великим декольте і ниточками, які обтягували бюст. Красуня не забула і надіти вушка кішечки на рожеве волосся.

"Доброго ранку всіх. Весь. А у мене така краса з балкона, зараз покажу", - сказала в ролику Міла.

Після цього дівчина розгорнула камеру, показуючи вітряну погоду, пальми і басейн, в якому купалися кілька людей.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "розкішна крихта, такі величезні".

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, зняла пікантний ролик з несподіваним виглядом.

Як можна помітити на її новому відео, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка всіляко підкреслює 15-й розмір бюста.

У бірюзовій кофті з вирізом на грудях Кузнєцова пограла руками на камеру, влаштовуючи спокусливий «танець» з кокетливим заграванням.

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