Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером, показала, как проводит время в Египте
Как пишет Politeka.net, Мила Кузнецова не так давно отправилась на отдых в Египет и активно делиться тем, как проводит время на курорте. Красотка активно ведет социальные сети, где будоражит украинцев пышным размером, который совсем не скрывает.
В этот раз Мила опубликовала ролик в сторис Инстаграм, где показалась в купальнике с большим декольте и ниточками, которые обтягивали бюст. Красотка не забыла и надеть ушки кошечки на розовые волосы.
"С добрым утром всех. Всех. А у меня такая красота с балкона, сейчас покажу", - сказала в ролике Мила.
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После этого девушка развернула камеру, показывая ветреную погоду, пальмы и бассейн, в котором купались несколько людей.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Роскошная крошка, такие огромные".
Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, сняла пикантный ролик с неожиданным видом.
Как можно заметить на ее новом видео, опубликованном на странице в Инстаграм, звезда всячески подчеркивает 15-й размер бюста.
В бирюзовой кофте с вырезом на груди Кузнецова поиграла руками на камеру, устраивая соблазнительный «танец» с кокетливым заигрыванием.
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