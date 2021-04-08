Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя и рассказала о путешествии

Как пишет Politeka.net, Мила благодаря своим эффектным формам смогла привлечь внимание украинцев, участвуя во множестве проектов. Красотка обожает путешествовать и показывать свои гордость в провокационных декольте.

"Всем доброго дня. С утра снег, дождь, а у меня на душе солнышко. А почему? Потому что я улетаю в Доминикану", - сказала в видео Мила.

Красотка в этот раз показала себя в черных штанах, джинсовой куртке и светлой майке с большим декольте. Кузнецова накрасила ярко губы, надела ушки, а дополнила образ интересным париком.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Бомбита".

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Как можно заметить на ее новом видео, опубликованном на странице в Инстаграм, звезда всячески подчеркивает 15-й размер бюста.

В бирюзовой кофте с вырезом на груди Кузнецова поиграла руками на камеру, устраивая соблазнительный «танец» с кокетливым заигрыванием.

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