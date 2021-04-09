Известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как проводит отпуск

Как пишет Politeka.net, украинская модель только вчера улетела на отдых в Хургаду, Египет. Звезда сразу же начала активно освещать свой отдых, демонстрируя эффектные наряды в социальных сетях.

В этот раз красотка опубликовала видео в ТикТок. Звезда была в легком платье с большим декольте, а образ дополнила цветком в розовых волосах и ушками кошечки. Девушка улыбалась и танцевала под песню Back In Black - AC/DC.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии под видео:

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"Тяжело носить такие прелести", "Ауф", "Вот это женщина, бомба, красотка", "Просто прелесть", "Вот это машина", "Привет, вот это красота, слов нете", "Вот это гласки", "Моя королева", "Ты очень красивая и очень красивое видео, моя прекрасная леди".

@michaelaweber1

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Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова показала свои "арбузики" в самолете, заявив, что отправляется греться на солнышке.

В своем Инстаграм модель разместила фото, на котором предстала в джинсовом пиджаке и коротком зеленом топике с глубоким декольте. Розововолосая красотка надела обруч-кошачьи ушки для более игривого образа, и написала о том, где предпочитает отдыхать, когда в Украине холодно.

Напомним, украинка с 15-м размером не стала скрывать сокровище в космическом декольте

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