Известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как проводит отпуск
Как пишет Politeka.net, украинская модель только вчера улетела на отдых в Хургаду, Египет. Звезда сразу же начала активно освещать свой отдых, демонстрируя эффектные наряды в социальных сетях.
В этот раз красотка опубликовала видео в ТикТок. Звезда была в легком платье с большим декольте, а образ дополнила цветком в розовых волосах и ушками кошечки. Девушка улыбалась и танцевала под песню Back In Black - AC/DC.
Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии под видео:
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"Тяжело носить такие прелести", "Ауф", "Вот это женщина, бомба, красотка", "Просто прелесть", "Вот это машина", "Привет, вот это красота, слов нете", "Вот это гласки", "Моя королева", "Ты очень красивая и очень красивое видео, моя прекрасная леди".
Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова показала свои "арбузики" в самолете, заявив, что отправляется греться на солнышке.
В своем Инстаграм модель разместила фото, на котором предстала в джинсовом пиджаке и коротком зеленом топике с глубоким декольте. Розововолосая красотка надела обруч-кошачьи ушки для более игривого образа, и написала о том, где предпочитает отдыхать, когда в Украине холодно.
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