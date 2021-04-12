Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, украинская красотка прославилась среди украинцев благодаря пышному бюсту, который даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса Украины. Мила Кузнецова на дня улетела отдыхать в Египет, и теперь постоянно делится пляжными фото.

В этот раз Мила опубликовала фото в сторис Инстаграм, где позировала в купальнике с большим декольте. Кузнецова была в своих любимых ушках, снимая себя на телефон.

"Всем доброе утро. Третий день, ветер сильнейший", - сказала Мила в ролике.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь в сторис Инстаграм подобных функций нет, но обычно красотку не оставляют без комплиментов: "Невероятно обворожительная красотка, невозможно оторвать взгляд".

Ранее мы сообщали, что украинская модель Мила Кузнецова показала свои "арбузики" в самолете, заявив, что отправляется греться на солнышке.

в своем Инстаграм модель разместила фото, на котором предстала в джинсовом пиджаке и коротком зеленом топике с глубоким декольте. Розововолосая красотка надела обруч-кошачьи ушки для более игривого образа, и написала о том, где предпочитает отдыхать, когда в Украине холодно.

Напомним, украинка с 15-м размером всколыхнула своими "торпедами" в маленьком лифчике

А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста соблазнительно покрутила своей гордостью под AC/DC

Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером не стала скрывать сокровище в космическом декольте



