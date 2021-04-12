Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, украинская красотка прославилась среди украинцев благодаря пышному бюсту, который даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса Украины. Мила Кузнецова на дня улетела отдыхать в Египет, и теперь постоянно делится пляжными фото.
В этот раз Мила опубликовала фото в сторис Инстаграм, где позировала в купальнике с большим декольте. Кузнецова была в своих любимых ушках, снимая себя на телефон.
"Всем доброе утро. Третий день, ветер сильнейший", - сказала Мила в ролике.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Приходько рассказала об участии в "Маске" на сносях и как муж к этому отнесся: "Очень расстроились, узнав..."
Покинувший Украину победитель "Мастер Шеф" Клопотенко повторил свой "подвиг" 14-летней давности: "Жутковато, но..."
Имя супруги Олега Винника, которую он скрывает от публики, раскрыли в Сети: "Женат и уже давно"
Убит известный олигарх, врачи борются за жизнь его супруги: "Остались двое детей...", подробности трагедии
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь в сторис Инстаграм подобных функций нет, но обычно красотку не оставляют без комплиментов: "Невероятно обворожительная красотка, невозможно оторвать взгляд".
Ранее мы сообщали, что украинская модель Мила Кузнецова показала свои "арбузики" в самолете, заявив, что отправляется греться на солнышке.
в своем Инстаграм модель разместила фото, на котором предстала в джинсовом пиджаке и коротком зеленом топике с глубоким декольте. Розововолосая красотка надела обруч-кошачьи ушки для более игривого образа, и написала о том, где предпочитает отдыхать, когда в Украине холодно.
Напомним, украинка с 15-м размером всколыхнула своими "торпедами" в маленьком лифчике
А еще Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста соблазнительно покрутила своей гордостью под AC/DC
Также Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером не стала скрывать сокровище в космическом декольте