Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, українська красуня прославилася серед українців завдяки пишному бюсту, який навіть занесли до Книги рекордів Гіннеса України. Міла Кузнєцова на Дня полетіла відпочивати в Єгипет, і тепер постійно ділиться пляжними фото.

Цього разу Міла опублікувала фото в сторіс Instagram, де позувала в купальнику з великим декольте. Кузнєцова була в своїх улюблених вушках, знімаючи себе на телефон.

"Всім доброго ранку. Третій день, вітер найсильніший", - сказала Міла в ролику.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, адже в сторіс Instagram подібних функцій немає, але зазвичай красуню не залишають без компліментів: "неймовірно чарівна красуня, неможливо відірвати погляд".

Раніше ми повідомляли, що українська модель Міла Кузнєцова показала свої "арбузики" в літаку, заявивши, що відправляється грітися на сонечку.

у своєму Instagram модель розмістила фото, на якому постала в джинсовому піджаку і короткому зеленому топіку з глибоким декольте. Рожевоволоса красуня одягла обруч-котячі вушка для більш грайливого образу, і написала про те, де воліє відпочивати, коли в Україні холодно.

Нагадаємо, українка з 15-м розміром сколихнула своїми "торпедами" в маленькому ліфчику

А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста спокусливо покрутила своєю гордістю під AC / DC

Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром не стала приховувати скарб у космічному декольте



