Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, сняла пикантный ролик с неожиданным видом

Пышнотелая модель привыкла к критике своих форм, что неудивительно, ведь Мила отказывается худеть. Кузнецова заявляет, что соответствовать параметрам красоты не собирается и ей намного больше нравится выглядеть вот так, чем быть худой и ограничивать себя.

Несмотря на это, Мила уход за собой никогда не забрасывала – она регулярно посещает спортзал, занимается и старается поддерживать вес в той норме, которая ей комфорта. Тем не менее, скрывать формы Мила также не собирается. Как можно заметить на ее новом видео, опубликованном на странице в Инстаграм, звезда всячески подчеркивает 15-й размер бюста.

В бирюзовой кофте с вырезом на груди Кузнецова поиграла руками на камеру, устраивая соблазнительный «танец» с кокетливым заигрыванием. Впрочем, оценили видео поклонники по-своему:

«Мама что не говорила пальцы и всякую гадость в рот не тащить!!!!; Nice lovely ❤; Nice baby; Милочка ну ты как всегда шикарно выглядишь😍 красотка❤️; Невероятно круто получилось😍 Обалденное видео, умничка👏; Очень крутое видео у вас получилось 🔥; Да знаем красивая красивая😊👍; Вауу🔥😍 Мила, это видео просто бомба💣💥 красотка❤️❤; Пальцы в рот и все пройдет; Зачем тебе такие большие, а?😂»

Также Мила опубликовала фото, где гуляла по столице. На кадре Мила позировала в стильном спортивном костюме. Красотка расстегнула кофту, демонстрируя огромный бюст в декольте. Модель стояла на мосту, показавшись на фоне реки.

"1 or 2? Первый день жёсткого локдауна ( автобусы и метро закрыты в Киеве только по спецпропускам( утром пробки 10 балов, а такси 500-800 грн., и так до 16 числа предварительно (( а что дальше будет неизвестно... Как-то так. Зато погода замечательная", - написала Мила Кузнецова.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста вскружила голову своим декольте, покачавшись на качели.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста без капли стеснения выгуляла свои "арбузы" посреди леса.

А еще Politeka сообщала, что Украинка с 15-м размером в образе страстного шерифа не оставила мужчинам шансов.