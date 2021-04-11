50-річна модель Наомі Кемпбелл у чорній сукні з блискіток перевершила себе на показі

Зовсім недавно в Нью-Йорку відбувся показ Michael Kors, який зміг вразити шанувальників дизайнера, адже модна подія пройшла не в приміщенні з подіумом, а на вулиці. Представлення самої колекції проходило із заздалегідь записаними відео.

Як можна помітити на фото, супермоделі Ірина Шейк, Белла Хадід, Наомі Кемпбелл та інші красуні перетворили вулиці Нью-Йорка на справжній подіум. Вони пройшлися по дорозі, демонструючи розкішні образи. Так як зірки повинні були берегти себе через вірус, рішення провести показ було досить вдалим.

Такий суперзірковий склад збирається вперше за довгий час, тому фото з показу миттєво розлетілися в мережі. Судячи з усього, Наомі блищала не худіше молодих суперниць. У чорній сукні з паєтками вона показала не тільки ідеальну фігуру, але і сяючий вигляд, який може конкурувати з юними моделями. У 50 років Кемпбелл все ще не робить поступитися першістю іншим.

Також модель з'явилася в білому міні і босоніжках на подіумі. Наомі дозволила подивитися на себе спереду, а потім розвернулася спиною, хвалившись пружним "горішком".

Фанати відразу засипали красуню компліментами:

"Цукерка", " який сьогодні день?", "Поза часом"," Боже, коли", " Бог не дав мені те, що дав тобі ... він знав, що я не впораюся з цим !!". "часто імітують, але ніколи не копіюють, найкраща супермодель", "Милашка, завжди королева", " найкраща модель, яка коли-небудь робила це !!! королева Південного Лондона".

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