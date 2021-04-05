Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала пишну фігуру в бордовому вбранні

Пишнотіла модель з незвичайною зовнішністю і видатними формами останнім часом стає все більш сміливою і відкритою. Займаючись рекламою одягу, найчастіше Гюль показує себе тільки в сукнях з декольте, костюмах з асиметричними вирізами і купальниках, ледь прикривають бюст.

Проте, грань пристойності дівчина зазвичай не перетинає і намагається тримати образи в рамках. Останнім часом Бахарі все ж вирішила демонструвати трохи більше пишних форм, ніж раніше. Як видно, в бордовій сукні дівчина ледь може приховати такі величезні стегна. Заради того, щоб бути схожою на Кім Кардашьян, вона навіть набрала більше двадцяти кілограм.

Бюст шостого розміру в декольте з вирізом дівчина і зовсім вирішила не ховати. Вибравши вдалий ракурс напівбоком, вона змогла підкреслити свої достоїнства:

"Моя красуня ❤️; чудова найкраща подруга; моя дитина😍; Беллісіма❤️; вона як завжди дуже сексуальна і красива; така краса; так, дівчинка; Дикий гламур, чуттєвість і спокусливість🔥; Красиво❤️🔥; красивий і сексуальний наряд; дуже красивий клік», - відповіли шанувальники.

При цьому сама Гюль, як можна помітити, робить акценти саме на своїх формах, завдяки яким і прославилася. Бюст шостого розміру Бахарі зазвичай підкреслює короткими топами, а низ - або вузькими спідницями, або лосинами, щоб продемонструвати округлі стегна.

Як видно на фото, представленому в сторі, дівчина в звичайному житті віддає перевагу класичним спортивним костюмам. І хоча Бахарі насправді майже не займається спортом, такі образи їй до душі.

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