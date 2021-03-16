Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя, радуя видом

На фото Гюль показалась в синем бикини, которое частично состояло из ниточек, которые обтягивали пышные формы звезды. Бахари выгнулась, блистая роскошным бюстом и ягодицами, а волосы решила оставить распущенными. Девушка потянула за ниточки бикини, добавляя жары кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Рай на земле", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Королева Майами", "Ничего себе супер такая красивая фигура, губы, глаза. Идеальная фигура такая красивая", "Привет, великолепная женщина", "Разве это не правда", "Так замечательно жарко в синем !!", "Абсолютно великолепно", "Какие красоты, мамочка", "Такая невероятно красивая и соблазнительная возлюбленная", "Абсолютно потрясающе всегда", "принцесса - роза".

Мы писали, что популярная модель Гюль Бахари продемонстрировала округлые формы.

В этот раз модель предстала в костюме, благодаря которому оголились соблазнительные детали.

Модель еле удержала пышные формы в крохотном топике, который спал с ее плеч. Откровенное декольте притягивало взгляд, ведь из него выставился пышный бюст бед белья.

Напомним, турецкая Кардашьян в черном купальнике похвасталась главными "козырями"

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