Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала пышную фигуру в бордовом наряде

Пышнотелая модель с необычной внешностью и выдающимися формами в последнее время становится все более смелой и открытой. Занимаясь рекламой одежды, чаще всего Гюль показывает себя только в платьях с декольте, костюмах с асимметричными вырезами и купальниках, едва прикрывающих бюст.

Тем не менее, грань приличий девушка обычно не пересекает и старается держать образы в рамках. В последнее время Бахари все же решила демонстрировать немного больше пышных форм, чем раньше. Как видно, в бордовом платье девушка едва может скрыть такие огромные бедра. Ради того, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян, она даже набрала более двадцати килограмм.

Бюст шестого размера в декольте с вырезом девушка и вовсе решила не прятать. Выбрав удачный ракурс полубоком, она смогла подчеркнуть свои достоинства:

«Моя красавица ❤️; Великолепная лучшая подруга; Мой ребенок😍; Беллисима ❤️; Она как всегда очень сексуальная и красивая; Такая красота; Да, девочка; Дикий гламур, чувственность и соблазнительность 🔥; Красиво ❤️🔥; Красивый и сексуальный наряд; Очень красивый клик», - ответили поклонники.

При этом сама Гюль, как можно заметить, делает акценты именно на своих формах, благодаря которым и прославилась. Бюст шестого размера Бахари обычно подчеркивает короткими топами, а низ – либо узкими юбками, либо лосинами, чтобы продемонстрировать округлые бедра.

Как видно на фото, представленном в Стори, девушка в обычной жизни предпочитает классические спортивные костюмы. И хотя Бахари на самом деле почти не занимается спортом, такие образы ей по душе.

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