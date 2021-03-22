Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, поделилась пикантными селфи

Несколько лет назад Гюль попала в студенческий модный блог, затем стала получать предложения от агентств. Позже семья начинающей альтернативной модели, рекламирующей трендовую одежду, переехала из Турции в США.

Теперь девушка много путешествует и часто наведывается в родную страну. Также Гюль любит показывать себя, причем делает это она в самых разных образах, но не переходя границ дозволенного. Она не раздевается полностью перед камерами, не носит пикантные купальники и старается в своем стиле носить только образы в определенном дизайне.

В особенности это касается платьев и кофт с костюмами. Чаще всего, как можно заметить из Стори Бахари, использует она декольте, как главный «козырь» своего лука. Девушка может расстегнуть кофту или сделать акцент на вырезе, чтобы показать бюст шестого размера. Этого, как правило, достаточно, чтобы получить массу комплиментов.

Также Бахари в бордовом белье из тонкой ткани залезла на край небольшой полки, подчеркивая тем самым бедра с нужного ракурса. Яркие чулки в тон белью дополнили ее образ.

«Заставь меня почувствовать себя золотой», - написала под фото Гюль.

«Великолепно❤; Горячая, чувственная и соблазнительная красотка; Девушка, не делай этого со мной🔥; Неотразимая волшебная красота; такой великолепный прекрасный цвет; Скучаю по тебе, милая; Ты такая красивая, выбираешь правильный акцент; Чисто сексуально 💯; Гламурная красотка; Абсолютно великолепно, моя любимая ❤ 😘; Ты лучшая 🔥 какое коварство; Вот так много шикарных женщин; Абсолютно великолепна», - ответили фанаты.

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