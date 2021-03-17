Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала пышные формы в бордовом белье

С каждым днем фотосессии популярной красотки становятся все более дерзкими и необычными. Так как Гюль занимается рекламой одежды, чаще всего в ее профиле можно заметить фото, на которых она позирует в образах с дерзкими декольте и вырезами на бедрах.

Бахари не скромничает лишь в таких нарядах, стараясь подчеркнуть шестой размер бюста и необычно крупные бедра. Примечательно, что кадры в белье сама девушка выставляет редко, но каждое такое фото получает сотни хвалебных комментариев.

Этот раз не стал исключением – Бахари в бордовом белье из тонкой ткани залезла на край небольшой полки, подчеркивая тем самым бедра с нужного ракурса. Яркие чулки в тон белью дополнили ее образ.

«Заставь меня почувствовать себя золотой», - написала под фото Гюль.

«Великолепно❤; Горячая, чувственная и соблазнительная красотка; Девушка, не делай этого со мной🔥; Неотразимая волшебная красота; такой великолепный прекрасный цвет; Скучаю по тебе, милая; Ты такая красивая; Чисто сексуально 💯; Гламурная красотка; Абсолютно великолепно, моя любимая ❤ 😘; Ты лучшая 🔥 какое коварство; Вот так много шикарных женщин; Абсолютно великолепна», - ответили фанаты.

Ради того, чтобы получить свою популярность в сети и целую армию поклонников, девушка набрала несколько десятков килограммов. За пару лет из стройной скромницы Бахари превратилась в роковую брюнетку, которую все чаще называют турецкой Кардашьян.

Девушка не только отбросила смущение, но и не реагирует на критику. При этом Гюль не показывает лишнего и не устраивает съемки в белье или неприличных нарядах. Чаще всего, девушка просто выбирает для рекламы платья с открытым декольте или костюмы с вырезами на бедрах.

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