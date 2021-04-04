Модель Альона Омович, яку в соцмережах вже давно називають Українською Кардашьян, показала струнку фігуру в комбінезоні

Модель з пишними формами і аномально тонкою талією отримує по кілька сотень коментарів на свою адресу кожен день. При цьому вона не тільки може похвалитися незвичайною зовнішністю, але ще і робить це з гордістю, адже не боїться критики на свою адресу.

Кілька годин тому Олена показала, як брала участь у фотосесії в новому незвичайному комбінезоні з прозорої чорної тканини. Причому не тільки її наряд повинен був привернути увагу аудиторії, але ще і її зачіска.

Омович заради фотосесії блищала з накладними локонами до самої підлоги, заплетеними в тоненьку косу, недбало звисає за її спиною. Через те, що дівчина виглядає досить стрункою, а її форми великими, кожен її лук стає вельми відвертим.

Розстебнутий зверху комбінезон тільки надав образу дівчини пікантності, не приховуючи шостий розмір бюста.

На більш ранньому фото Олена відображена за кермом машини в екстравагантній позі. Перед камерою вона з'явилася у вузьких шкіряних лосинах чорного кольору і білому боді цікавої форми, яке ледь утримує шостий розмір моделі, ще й без білизни. Волосся дівчини розпущене і спадає на спину, а на її обличчі легкий макіяж, вона не зморить в об'єктив.

Фолловери тут же почали обговорювати нове фото моделі: "Великі", "дійсно дивно", "чудове тіло", "гаряча богиня"," приголомшлива краса"," Краса-Краса"," Відмінна"," красива"," Ого, яка", " Привіт, красуня!", "Просто довези мене до свого серця", - пишуть в коментарях до фото Омович.

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