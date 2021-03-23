Киевская модель Алена Омович показала влажное фото из бассейна в новом купальнике
Как пишет Politeka.net, горячая киевская инста-дива Алена Омович собрала огромную аудиторию в соцсети Instagram благодаря своими жаркими фотосессиям, перевоплощениям и эпатажными выходками. Модель сделала множество хирургических операций и косметических процедур, так что теперь активно хвастается переделанным телом перед фолловерами в своем микроблоге.
Так, в этот раз Алена показала, как нежится в бассейне, подставив солнышку упругие силиконовые ягодицы. Перед камерой модель появилась в замысловатом черном купальнике, который состоит из тонких веревочек. Ее волосы зачесаны на затылке, а на лице легкий макияж, она томно смотрит прямо в объектив, снимая себя сама.
В подпсии к публикации Омович кокетливо написала: "Время для релакса". Фолловеры тут же кинулись обсуждать снимок, засыпая девушку комплиментами и шутками в комментариях к публикации. "Что за ягодицы такие?", "Фантастическая", "Вау", "Красивая", "Прекрасная Алена", "О боже, это прекрасно", - пишут в комментариях к фотографии модели.
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