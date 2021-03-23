Киевская модель Алена Омович показала влажное фото из бассейна в новом купальнике

Как пишет Politeka.net, горячая киевская инста-дива Алена Омович собрала огромную аудиторию в соцсети Instagram благодаря своими жаркими фотосессиям, перевоплощениям и эпатажными выходками. Модель сделала множество хирургических операций и косметических процедур, так что теперь активно хвастается переделанным телом перед фолловерами в своем микроблоге.

Так, в этот раз Алена показала, как нежится в бассейне, подставив солнышку упругие силиконовые ягодицы. Перед камерой модель появилась в замысловатом черном купальнике, который состоит из тонких веревочек. Ее волосы зачесаны на затылке, а на лице легкий макияж, она томно смотрит прямо в объектив, снимая себя сама.

В подпсии к публикации Омович кокетливо написала: "Время для релакса". Фолловеры тут же кинулись обсуждать снимок, засыпая девушку комплиментами и шутками в комментариях к публикации. "Что за ягодицы такие?", "Фантастическая", "Вау", "Красивая", "Прекрасная Алена", "О боже, это прекрасно", - пишут в комментариях к фотографии модели.

Мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свое идеальное утро.

Как можно заметить на ее личных селфи, девушка много следит за собой, любит хвастаться пикантными образами даже в постели. И показывает пижамы с довольно смелых ракурсов.

Напомним, украинская Кардашьян повеселилась на примерке, забыв о лифчике.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без лифчика превзошла все ожидания, распахнув халатик.