Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свое идеальное утро
Украинская модель со скандальной репутацией каждый день будоражит публику своими фото и видео в Инстаграм благодаря весьма пикантным нарядам. Поскольку девушка работает альтернативной моделью, она не скованная правилами, диетами и ограничениями.
При этом остается удивительным аномальная стройность Алены, которая не ограничивает себя в еде и нередко заказывает фаст-фуд, желая хорошо поужинать. Как уверяет Омович, ей просто повезло с обменом веществ.
А чтобы ее тощая фигура имела более нежные очертания, модель решила сделать несколько пластических операций – увеличить бюст с практически нулевого до шестого размера, а также вставить импланты в ягодицы, изменить форму носа, скул и тд. Также девушка увеличила губы и начала часто ходить в солярий.
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Как можно заметить на ее личных селфи, девушка много следит за собой, любит хвастаться пикантными образами даже в постели. И показывает пижамы с довольно смелых ракурсов.
На другом фото Алена решила показать себя в смелом виде, причем сразу в ванной комнате. Девушка позировала в полностью прозрачном наряде и без белья, показав пышную грудь шестого размера.
"Нормальные шары", "После того как мы увидели это фото, у всех теперь хорошее и радостное настроение. Спасибо", "Хватит увеличивать себя", "Какое же у вас красивое тело, можно себе фото распечатать и повесить в комнате как мотивацию заниматься спортом и работать больше", "Доброе утро, прекрасная Алена", "Не удаляй это фото", "Инстаграм будет в ярости".
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