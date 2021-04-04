Модель Алена Омович, которую в соцсетях уже давно называют украинской Кардашьян, показала стройную фигуру в комбинезоне
Модель с пышными формами и аномально тонкой талией получает по несколько сотен комментариев в свой адрес каждый день. При этом она не только может похвастаться необычной внешностью, но еще и делает это с гордостью, ведь не боится критики в свой адрес.
Несколько часов назад Алена показала, как принимала участие в фотосессии в новом необычном комбинезоне из прозрачной черной ткани. Причем не только ее наряд должен был привлечь внимание аудитории, но еще и ее прическа.
Омович ради фотосессии блистала с накладными локонами до самого пола, заплетенными в тоненькую косу, небрежно свисающую за ее спиной. Из-за того, что девушка выглядит довольно стройной, а ее формы большими, каждый ее лук становится весьма откровенным.
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Расстегнутый сверху комбинезон только придал образу девушки пикантности, не скрывая шестой размер бюста.
На более раннем фото Алена запечатлена за рулем машины в экстравагантной позе. Перед камерой она появилась в узких кожаных лосинах черного цвета и белом боди интересной формы, которое едва удерживает шестой размер модели, еще и без белья. Волосы девушки распущены и спадают на спину, а на ее лице легкий макияж, она не сморит в объектив.
Фолловеры тут же принялись обсуждать новое фото модели: "Большие", "Действительно удивительно", "Великолепное тело", "Горячая богиня", "Потрясающая красота", "Красота-красота", "Отличная", "Красивая", "Ого, какая, леди уже не те", "Привет, красавица!", "Просто довези меня до своего сердца", - пишут в комментариях к фото Омович.
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