Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала в максимально пикантном образе

На фото Омович позировала без одежды и белья, сидя в ванной. Красотка оставила волосы распущенными, а в руки взяла большой букет, хвастаясь свежими розами. Девушка не стеснялась показать свое тело, восхищая идеальной талией. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Предыдущее фото так залайкали из-за роз я полагаю?", - написала Омович.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Почему ты постоянно без трусов?", "Шоу пластической хирургии", "Именно из-за них", "Всегда доставляете цветы голышом в ванне?", "Ух какое, а какие видео с ней у меня есть, ммммм", "Тебе что ребра удалили нижние?", "идеальное тело", "Красивое тело ...", "Да они красивые и пахнут шикарно", "Ничего себе, не хватит цветов для красивой женщины", "Нет, хотя розочки тоже очень красивые".

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Омович позировала в простом ярко-салатовом боди и подчеркнула благодаря нему свои ягодицы, в которые ранее вставила импланты. Девушка выставила напоказ фигуру при помощи удачного ракурса перед зеркалом.

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