Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, блиснула формами в боді з розпусним декольте

Модель перенесла кілька операцій, щоб збільшити груди й сідниці, повідомляти Politeka.net. Зараз Омович може похвалитися шостим розміром бюста, який з гордістю демонструє, підкреслюючи його відвертими нарядами.

Цього разу зірка показала на собі чорне боді з сіточкою. Глибоке декольте зі смужками тканини поперек зробило особливий акцент на великі принади.

Тканина обтягнула струнку талію, а завдяки крою оголилися пружні сідниці Олени.

На одному з кадрів зірка присіла на підлогу, широко розставивши стрункі ноги в довгих чобітках.

Гарний макіяж з довгими стрілками на повіках доповнив такий сміливий образ.

За півгодини публікація зібрала понад 300 переглядів, адже кадри були оприлюднені в одній з груп.

"Така солодка дівчина", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, зараз на сторінку Олени підписані 1,5 мільйона осіб, з якими вона регулярно ділиться відвертими фото.

Нагадаємо, Омович стала завойовувати популярність в Instagram після того, як відверто розповіла про свої операції.

Крім збільшення грудей і сідниць, дівчина зробила ринопластику і змінила форму губ.

Після всіх маніпуляцій зірку стали називати українською Кардашьян. Вона привернула увагу брендів, які захотіли з нею працювати.

Модель стверджує, що заробляє гроші чесною працею, проте в мережі не вщухають чутки про те, що вона займається ескортом.

Нагадаємо, безсоромна Українська Кардашьян зволожила апетитні "персик" у басейні, кадри спокушання.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян поніжилася в ліжку, виставивши напоказ свої "кавун".

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян на четвереньках спустила штани і вип'ятила "булочка".