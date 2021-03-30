Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, блиснула формами в боді з розпусним декольте
Модель перенесла кілька операцій, щоб збільшити груди й сідниці, повідомляти Politeka.net. Зараз Омович може похвалитися шостим розміром бюста, який з гордістю демонструє, підкреслюючи його відвертими нарядами.
Цього разу зірка показала на собі чорне боді з сіточкою. Глибоке декольте зі смужками тканини поперек зробило особливий акцент на великі принади.
Тканина обтягнула струнку талію, а завдяки крою оголилися пружні сідниці Олени.
На одному з кадрів зірка присіла на підлогу, широко розставивши стрункі ноги в довгих чобітках.
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Гарний макіяж з довгими стрілками на повіках доповнив такий сміливий образ.
За півгодини публікація зібрала понад 300 переглядів, адже кадри були оприлюднені в одній з груп.
"Така солодка дівчина", - написав один з користувачів мережі.
Зазначимо, зараз на сторінку Олени підписані 1,5 мільйона осіб, з якими вона регулярно ділиться відвертими фото.
Нагадаємо, Омович стала завойовувати популярність в Instagram після того, як відверто розповіла про свої операції.
Крім збільшення грудей і сідниць, дівчина зробила ринопластику і змінила форму губ.
Після всіх маніпуляцій зірку стали називати українською Кардашьян. Вона привернула увагу брендів, які захотіли з нею працювати.
Модель стверджує, що заробляє гроші чесною працею, проте в мережі не вщухають чутки про те, що вона займається ескортом.
Нагадаємо, безсоромна Українська Кардашьян зволожила апетитні "персик" у басейні, кадри спокушання.
Також Politeka писала, що українська Кардашьян поніжилася в ліжку, виставивши напоказ свої "кавун".
А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян на четвереньках спустила штани і вип'ятила "булочка".