Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, блеснула формами в боди с развратным декольте
Модель перенесла несколько операций, чтобы увеличить грудь и ягодицы, сообщает Politeka.net. Сейчас Омович может похвастаться шестым размером бюста, который с гордостью демонстрирует, подчеркивая его откровенными нарядами.
В этот раз звезда показала на себе черное боди с сеточкой. Глубокое декольте с полосочками ткани поперек сделало особый акцент на большие прелести.
Ткань обтянула стройную талию, а благодаря крою оголились упругие ягодицы Алены.
На одном из кадров звезда присела на пол, широко расставив стройные ноги в длинных сапожках.
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Красивый макияж с длинными стрелками на веках дополнил столь смелый образ.
За полчаса публикация собрала более 300 просмотров, ведь кадры были обнародованы в одной из групп.
"Такая сладкая девушка", - написал один из пользователей сети.
Отметим, сейчас на страницу Алены подписаны 1,5 миллиона человек, с которыми она регулярно делится откровенными фото.
Напомним, Омович стала завоевывать популярность в Инстаграм после того, как откровенно рассказала о своих операциях.
Кроме увеличения груди и ягодиц, девушка сделала ринопластику и изменила форму губ.
После всех манипуляций звезду стали называть украинской Кардашьян. Она привлекла внимание брендов, которые захотели с ней работать.
Модель утверждает, что зарабатывает деньги честным трудом, однако в сети не утихают слухи о том, что она занимается эскортом.
Напомним, бесстыжая украинская Кардашьян увлажнила аппетитные "персики" в бассейне, кадры соблазнения.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян понежилась в постели, выставив напоказ свои "арбузы".
А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян на четвереньках спустила штаны и выпятила "булочки".