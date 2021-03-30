Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, блеснула формами в боди с развратным декольте

Модель перенесла несколько операций, чтобы увеличить грудь и ягодицы, сообщает Politeka.net. Сейчас Омович может похвастаться шестым размером бюста, который с гордостью демонстрирует, подчеркивая его откровенными нарядами.

В этот раз звезда показала на себе черное боди с сеточкой. Глубокое декольте с полосочками ткани поперек сделало особый акцент на большие прелести.

Ткань обтянула стройную талию, а благодаря крою оголились упругие ягодицы Алены.

На одном из кадров звезда присела на пол, широко расставив стройные ноги в длинных сапожках.

Красивый макияж с длинными стрелками на веках дополнил столь смелый образ.

За полчаса публикация собрала более 300 просмотров, ведь кадры были обнародованы в одной из групп.

"Такая сладкая девушка", - написал один из пользователей сети.

Отметим, сейчас на страницу Алены подписаны 1,5 миллиона человек, с которыми она регулярно делится откровенными фото.

Напомним, Омович стала завоевывать популярность в Инстаграм после того, как откровенно рассказала о своих операциях.

Кроме увеличения груди и ягодиц, девушка сделала ринопластику и изменила форму губ.

После всех манипуляций звезду стали называть украинской Кардашьян. Она привлекла внимание брендов, которые захотели с ней работать.

Модель утверждает, что зарабатывает деньги честным трудом, однако в сети не утихают слухи о том, что она занимается эскортом.

Напомним, бесстыжая украинская Кардашьян увлажнила аппетитные "персики" в бассейне, кадры соблазнения.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян понежилась в постели, выставив напоказ свои "арбузы".

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян на четвереньках спустила штаны и выпятила "булочки".