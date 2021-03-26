Модель Альона Омович, яку в соцмережах охрестили українською Кардашьян, показала спекотне фото з автомобіля

Як пише Politeka.net , Київська модель та інста-діва Альона Омович обожнює увагу. Красуня зробила неміряну кількість пластичних операцій, щоб кардинально змінити свою зовнішність і тепер регулярно хвалиться вражаючими формами у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу модель порадувала шанувальників спокусливим фото з салону розкішного автомобіля, а в підписі до нього звернулася за порадою до користувачів.

На новому знімку Альона відображена за кермом машини в екстравагантній позі. Перед камерою вона з'явилася у вузьких шкіряних лосинах чорного кольору і білому боді цікавої форми, яке ледь утримує шостий розмір моделі, ще й без білизни. Волосся дівчини розпущене і спадає на спину, а на її обличчі легкий макіяж, вона не зморить в об'єктив.

У підписі до публікації Омович написала: "Питання на мільйон: "У який СПА можна поїхати почилити, коли карантин і все закрито?". Фолловери тут же почали обговорювати нове фото моделі, засипаючи її компліментами і відповідями на питання в коментарях до публікації. "Великі", "Дійсно дивно", "Чудове тіло", "Гаряча богиня"," приголомшлива краса", "Краса-Краса", "Відмінна", "Красива", "Ого, яка", "Привіт, красуня!", "Просто довези мене до свого серця", - пишуть в коментарях до фото Омович.

Нагадаємо, безсоромна Українська Кардашьян зволожила апетитні "персик" у басейні, кадри спокушення.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян поніжилася в ліжку, виставивши напоказ свої "кавуни".

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян на четвереньках спустила штани і вип'ятила "булочки".