Модель Алена Омович, которую в соцсетях окрестили украинской Кардашьян, показала жаркое фото из автомобиля

Как пишет Politeka.net , киевская модель и инста-дива Алена Омович обожает внимание. Красотка сделала немереное количество пластических операций, чтобы кардинально сменить свою внешность и теперь регулярно хвастается впечатляющими формами в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз модель порадовала поклонников соблазнительным фото из салона роскошного автомобиля, а в подписи к нему обратилась за советом к пользователям.

На новом снимке Алена запечатлена за рулем машины в экстравагантной позе. Перед камерой она появилась в узких кожаных лосинах черного цвета и белом боди интересной формы, которое едва удерживает шестой размер модели, еще и без белья. Волосы девушки распущены и спадают на спину, а на ее лице легкий макияж, она не сморит в объектив.

В подписи к публикации Омович написала: "Вопрос на миллион: "В какой СПА можно поехать почилить, когда карантин и все закрыто?". Фолловеры тут же принялись обсуждать новое фото модели, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос в комментариях к публикации. "Большие", "Действительно удивительно", "Великолепное тело", "Горячая богиня", "Потрясающая красота", "Красота-красота", "Отличная", "Красивая", "Ого, какая", "Привет, красавица!", "Просто довези меня до своего сердца", - пишут в комментариях к фото Омович.

Напомним, бесстыжая украинская Кардашьян увлажнила аппетитные "персики" в бассейне, кадры соблазнения.

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