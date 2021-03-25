Модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, взяла участь у фотосесії з новою колекцією незвичайних нарядів

Після того, як дівчина повернулася з відпустки, вона вирішила взяти участь в декількох рекламних зйомках. У новій фотосесії модель з видатними формами позувала в серії нарядів з чорної напівпрозорої тканини, що ледь прикриває її тіло. Сукні, боді і білизна були виконані в єдиному стилі.

Кадрами з кращими з образів сама Олена поділилася в профілі Instagram, а також в розділі Сторі. Дівчина показала худу фігуру в чорному боді в тому числі, повернувшись до об'єктива напівбоком.

Таким чином Омович вдалося відразу і здивувати бюстом шостого розміру, і похвалитися тонкою талією, яку ледь помітно через худорлявість. Яскравий макіяж в звичному стилі і просто зав'язане волосся доповнили цибулю Олени.

Також красуня опублікувала фото в Instagram, де присіла в прозорому чорному комбінезончику, демонструючи пишний бюст. Доповнила образ Олена босоніжками на великому каблуці, рукавичками і кумедними хвостиками.

Фанати відразу ж почали засипати дівчину лайками і компліментами:" Уфф які близнючки"," Скажена"," Прекрасна"," Вау, богиня"," Люби своїх близнючок"," твоє волосся так красиво виглядають"," це добре виглядає"," Мармеладка"," Моя принадність"," це шедевр"," ідеально) нічого зайвого", " Хороший образ! Питання до рукавичок тільки...".

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