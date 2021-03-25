Модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, приняла участие в фотосессии с новой коллекцией необычных нарядов
После того, как девушка вернулась из отпуска, она решила принять участие в нескольких рекламных съемках. В новой фотосессии модель с выдающимися формами позировала в серии нарядов из черной полупрозрачной ткани, едва прикрывающей ее тело. Платья, боди и белье были выполнены в едином стиле.
Кадрами с лучшими из образов сама Алена поделилась в профиле Инстаграм, а также в разделе Стори. Девушка показала тощую фигуру в черном боди в том числе, повернувшись к объективу полубоком.
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Таким образом Омович удалось сразу и удивить бюстом шестого размера, и похвастаться тонкой талией, которую едва заметно из-за худобы. Яркий макияж в привычном стиле и просто завязанные волосы дополнили лук Алены.
Также красотка опубликовала фото в Instagram, где присела в прозрачном черном комбинезончике, демонстрируя пышный бюст. Дополнила образ Алена босоножками на большом каблуке, перчатками и забавными хвостиками.
Фанаты сразу же принялись засыпать девушку лайками и комплиментами: "Уфф какие близняшки", "Бешеная", "Прекрасная", "Вау, богиня", "Люби своих близняшек", "Твои волосы так красиво выглядят", "Это хорошо выглядит", "Мармеладка", "Моя прелесть", "Это шедевр", "Идеально) ничего лишнего", "Хороший образ! Вопрос к перчаткам только…".
Напомним, бесстыжая украинская Кардашьян увлажнила аппетитные "персики" в бассейне, кадры соблазнения.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян понежилась в постели, выставив напоказ свои "арбузы".
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