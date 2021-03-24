Модель Альона Омович , яку називають українською Кардашьян, приміряла незвичайний образ

Як пише Politeka.net , Київська модель Альона Омович обожнює увагу. Красуня зробила безліч операцій, щоб збільшити бюст до шостого розміру, а тепер регулярно хвалиться вражаючими формами. Зірка завжди вибирає екстравагантні вбрання і цей раз не став винятком.

Красуня опублікувала фото в Instagram, де присіла в прозорому чорному комбінезончику, демонструючи пишний бюст. Доповнила образ Альона босоніжками на великому каблуці, рукавичками і кумедними хвостиками.

Фанати відразу ж почали засипати дівчину лайками і компліментами: "Уфф", "Скажена", "Прекрасна", "Вау, богиня", "Люби своїх близнючок", "Твоє волосся так красиво виглядає", "Це добре виглядає", "Мармеладка", "Моя принадність", "Це шедевр", "ідеально) нічого зайвого", "Хороший образ! Питання до рукавичок тільки...".

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Як можна помітити на нових Instagram-сторіс дівчини, вона зробила не одну пластичну операцію і зовсім цього не соромиться. Змінивши форму сідниць і збільшивши їх, а також збільшивши бюст до шостого розміру, Альона перестала бути схожою на минулу себе.

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