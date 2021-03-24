Модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, примеряла необычный образ
Как пишет Politeka.net, киевская модель Алена Омович обожает внимание. Красотка сделала множество операций, чтобы увеличить бюст до шестого размера, а теперь регулярно хвастается впечатляющими формами. Звезда всегда выбирает экстравагантные наряды и этот раз не стал исключением.
Красотка опубликовала фото в Instagram, где присела в прозрачном черном комбинезончике, демонстрируя пышный бюст. Дополнила образ Алена босоножками на большом каблуке, перчатками и забавными хвостиками.
Фанаты сразу же принялись засыпать девушку лайками и комплиментами: "Уфф", "Бешеная", "Прекрасная", "Вау, богиня", "Люби своих близняшек", "Твои волосы так красиво выглядят", "Это хорошо выглядит", "Мармеладка", "Моя прелесть", "Это шедевр", "Идеально) ничего лишнего", "Хороший образ! Вопрос к перчаткам только…".
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Мы писали, что украинская популярная модель Алена Омович поделилась кадрами из отдыха.
Как можно заметить на новых Instagram-сторис девушки, она сделала не одну пластическую операцию и совсем этого не стесняется. Изменив форму ягодиц и увеличив их, а также увеличив бюст до шестого размера, Алена перестала быть похожей на прошлую себя.
Напомним, бесстыжая украинская Кардашьян увлажнила аппетитные "персики" в бассейне, кадры соблазнения.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян понежилась в постели, выставив напоказ свои "арбузы".
А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян на четвереньках спустила штаны и выпятила "булочки".