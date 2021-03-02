Українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова зводила своїх "близнючок" у кіно

Як передає Politeka.net, щаслива володарка форм 15-го розміру опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в спокусливому вбранні.

Дівчина крупним планом зняла свою пишну "гордість", що встигла розтягнути білу кофтинку до межі. Щоб не впустити настільки важке "багатство", красуня вдалася до допомоги ремінців, що кріпляться під грудьми та лежать на плечах.

Блондинка кокетливо стрельнула оченятами в камеру й розповіла про те, як почався її перший весняний тиждень.

"Сьогодні у мене день кіно) приємний початок тижня🥰 ✌ 🔥", - підписала соковите фото Міла.

Здивовані користувачі кинулися обговорювати побачене:

"У мене одне питання, у тебе спина не болить? Зрозуміло що красиво, але така краса важить...? Сорі за питання, але дуже цікаво 😉"

"Господи, вони ще більше стали!👍"

"Це занадто великий розкол. 🙄"

"Мила, ти дуже приголомшливо виглядаєш, аж виблискуєш, супер, мені подобається 🔥"

"Ядерна зброя!"

"Красуня👏Тааак, тиждень почався добре разом з весною👏"

"Красунька"

"Круто у тебе почався тиждень, що дивилися?"

"Як завжди радуєш око своїми шикарними фотографіями🔥❤️"

Раніше ми розповідали, як Кузнєцова прикувала до себе погляди, з'явившись на прем'єрі "Дизель Шоу". Дівчина сиділа в рядах концертного залу і знімала чарівне відео, хвалячись своїми формами в бездонному декольте. Уважна публіка розгледіла на задньому тлі жінку, яка пильно спостерігала за Мілою та насмішила своєю реакцією.

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