Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, показала себя на прогулке
На фото Мила позировала в черном наряде с большим декольте. Красотка стояла среди лепестков цветов, прикрываясь большим зонтом. Девушка улыбалась, стоя на улице. Кадры получились очень нежными и даже немного пикантными, ведь Кузнецова выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В большом количестве", - написала звезда под кадрами, которые разместила в сторис Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
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"Вау, нереальная красота. Фотографии на высшем уровне", "Шикарная", "У тебя самое идеальное тело", "Невероятная", "Мила, ты самая красивая на свете с хорошим настроением, мне нравится", "Твои фотографии это отдельный вид искусства, шикарно выглядишь", "Так великолепно", "O my God, какая же вы очаровательная".
Мы писали, что украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова в очаровательном образе удивила метким высказыванием.
Обладательница 15-го размера бюста опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обтягивающем платье цвета пудра с блестящим "напылением".
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