Украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова сводила своих "близняшек" в кино

Как передает Politeka.net, счастливая обладательница форм 15-го размера опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном наряде.

Девушка крупным планом засняла свою пышную "гордость", что успела растянуть белую кофточку до предела. Дабы не уронить столь тяжелое "богатство", красотка прибегла к помощи ремешков, крепящихся под грудью и лежащих на плечах.

Блондинка кокетливо стрельнула глазками в камеру и рассказала о том, как началась ее первая весенняя неделя.

"Сегодня у меня день кино) приятное начало недели🥰✌🔥", - подписала сочное фото Мила.

Изумленные пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"У меня один вопрос, у тебя спина не Болит? Понятно что красиво, но такая красота весит...? Сори за вопрос,но очень интересно 😉"

"Господи, они еще больше стали!👍"

"Это слишком большой раскол. 🙄"

"Мила, ты очень потрясающе выглядишь, аж сверкаешь, супер, мне нравится 🔥"

"Ядерное оружие!"

"Красотка👏Дааа, неделя началась хорошо вместе с весной👏"

"Милашка"

"Круто у тебя началась неделя, что смотрели?"

"Как всегда радуешь глаз своими шикарными фотографиями🔥❤️"

Ранее мы рассказывали, как Кузнецова приковала к себе взгляды, появившись на премьере "Дизель Шоу". Девушка сидела в рядах концертного зала и снимала очаровательное видео, хвастаясь своими формаим в бездонном декольте. Внимательная публика разглядела на заднем фоне женщщину, пристально наблюдавшую за Милой и насмешившую своей реакцией.

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