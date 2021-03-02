Украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова сводила своих "близняшек" в кино
Как передает Politeka.net, счастливая обладательница форм 15-го размера опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном наряде.
Девушка крупным планом засняла свою пышную "гордость", что успела растянуть белую кофточку до предела. Дабы не уронить столь тяжелое "богатство", красотка прибегла к помощи ремешков, крепящихся под грудью и лежащих на плечах.
Блондинка кокетливо стрельнула глазками в камеру и рассказала о том, как началась ее первая весенняя неделя.
"Сегодня у меня день кино) приятное начало недели🥰✌🔥", - подписала сочное фото Мила.
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Изумленные пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"У меня один вопрос, у тебя спина не Болит? Понятно что красиво, но такая красота весит...? Сори за вопрос,но очень интересно 😉"
"Господи, они еще больше стали!👍"
"Это слишком большой раскол. 🙄"
"Мила, ты очень потрясающе выглядишь, аж сверкаешь, супер, мне нравится 🔥"
"Ядерное оружие!"
"Красотка👏Дааа, неделя началась хорошо вместе с весной👏"
"Милашка"
"Круто у тебя началась неделя, что смотрели?"
"Как всегда радуешь глаз своими шикарными фотографиями🔥❤️"
Ранее мы рассказывали, как Кузнецова приковала к себе взгляды, появившись на премьере "Дизель Шоу". Девушка сидела в рядах концертного зала и снимала очаровательное видео, хвастаясь своими формаим в бездонном декольте. Внимательная публика разглядела на заднем фоне женщщину, пристально наблюдавшую за Милой и насмешившую своей реакцией.
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