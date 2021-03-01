Украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова приковала к себе восхищенные взгляды
Как передает Politeka.net, обладательница 15-го размера бюста опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, представ в ослепительном образе.
Так, Мила позировала на премьерном концерте "Дизель Шоу", сидя в зале в рядах. Девушка была в обтягивающей кофточке молочного оттенка, ее пышная красота уместилась идеально. На лице блондинки сверкала защитная маска.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав инстадиву комплиментами. Мимо внимательных фанатов не ускользнул пикантный момент: женщина, сидевшая сзади Милы, пристально наблюдала за девушкой. Многим показалось, что та с некоторой завистью смотрела на Кузнецову.
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"Ваууууу какой большой сундук 😍"
"Супер просто богиня 🔥"
"Вау ты просто шикарная😍😍 очень классное видео🔥🔥"
"Милая девушка ... классное декольте😍"
"Вау а ты как всегда на стиле 🔥 так держать и дальше ❤️"
"Лицо барышни за твоей спиной! 🤣"
"Если бы у зависти было лицо, оно сзади на фоне😂"
"Мне нравится взгляд женщины на заднем фоне) с такой ухмылочкой)))"
"Ха. Бабка сзади. Этот взгляд зависти..."
Ранее мы рассказывали, что Мила удивила забавной выходкой, повторив сцену с близняшками из культового фильма Стэнли Кубрика "Сияние".
"Тут близняшки другие, ну, вы поняли", - отметила с сарказмом модель. На кадрах Кузнецова появилась в красном платье с бездонным декольте.
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