Украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова приковала к себе восхищенные взгляды

Как передает Politeka.net, обладательница 15-го размера бюста опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, представ в ослепительном образе.

Так, Мила позировала на премьерном концерте "Дизель Шоу", сидя в зале в рядах. Девушка была в обтягивающей кофточке молочного оттенка, ее пышная красота уместилась идеально. На лице блондинки сверкала защитная маска.

Кузнецова "постреляла" глазками в камеру, засняв свою главную "драгоценность" крупным планом

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав инстадиву комплиментами. Мимо внимательных фанатов не ускользнул пикантный момент: женщина, сидевшая сзади Милы, пристально наблюдала за девушкой. Многим показалось, что та с некоторой завистью смотрела на Кузнецову.

"Ваууууу какой большой сундук 😍"

"Супер просто богиня 🔥"

"Вау ты просто шикарная😍😍 очень классное видео🔥🔥"

"Милая девушка ... классное декольте😍"

"Вау а ты как всегда на стиле 🔥 так держать и дальше ❤️"

"Лицо барышни за твоей спиной! 🤣"

"Если бы у зависти было лицо, оно сзади на фоне😂"

"Мне нравится взгляд женщины на заднем фоне) с такой ухмылочкой)))"

"Ха. Бабка сзади. Этот взгляд зависти..."

Ранее мы рассказывали, что Мила удивила забавной выходкой, повторив сцену с близняшками из культового фильма Стэнли Кубрика "Сияние".

"Тут близняшки другие, ну, вы поняли", - отметила с сарказмом модель. На кадрах Кузнецова появилась в красном платье с бездонным декольте.

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