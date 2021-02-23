Известная модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, показала себя на прогулке в Киеве

На фото Мила позирует в красном наряде на молнии, которую девушка расстегнула, образовав приличное декольте. Сверху Кузнецова набросила шубку, а под подбородком можно увидеть маску или шарф. Модель в таком виде гуляла по Киеву и решила рассказать фанатам о погоде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в одной из социальных сетей.

"Коротко о погоде в Киеве. Солнышко, в общем, все по летнему. Хорошее настроение, чего и вам желаю", - рассказала красотка в ролике, который опубликовала в сторис Инстаграм.

Пользователи не ставили лайки и не комментировали публикацию, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Прекрасная богиня", "Тебе очень к лицу платья красного цвета", "Как всегда красиво и очаровательно", "Какая счастливая, улыбка сводит с ума", "Очень красивая и сногсшибательная, кайф для глаз", "От такого у меня трепещет..."

Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова восхитила сочными кадрами.

Так, модель похвасталась отдыхом в колоритном гостинично-ресторанном комплексе под Киевом. Девушка рассказала о зале с огромным камином и других местных "достопримечательностях".

Напомним, украинка с 15-м размером вывалила неприличное декольте прямо в ресторане

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