Відома модель Демі Роуз показала себе в розбурхує образі

На фото Роуз була в купальнику, показуючи досить крупним планом. Дівчина знімала себе на телефон, зробивши акцент на пишному бюсті, а волосся залишила розпущеним, завдяки чому кадр став ще гаряче. Демі доповнила образ яскравим мейкапом, а у вухах можна побачити золоті прикраси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все, що вона хоче", - написала красуня під фото.

Фанати не змогли написати коментарі під фото в сторіс Instagram, як і поставити лайки, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Я втратив зір і заради тебе"," чудова красуня"," така красива"," Виходь за мене заміж", " закоханий в твій стиль! Ти як завжди виглядаєш приголомшливо", "Ти має бути ангел, моє миле серце".

Ми писали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз насилу прикрила форми в чорній білизні.

Як видно на кадрах, представлених в розділі Сторі, дівчині і правда є що показати. У чорній білизні на гумці брюнетка покрутилася перед камерою. І якщо раніше вона так робити не могла через комплекси, то тепер вважає себе не гірше супермоделей.

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