Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала формы в одном нижнем белье

Знаменитость порадовала формами в одном соблазнительном белье возле зеркала, передает Politeka.net.

В совсем юные годы будущая знаменитость стеснялась своих форм и пыталась похудеть, но поработав над собой со специалистами, Деми полюбила себя и в итоге влюбила в себя миллионы людей.

Сейчас на страницу модели подписаны 15,9 млн человек, которых она регулярно балует новыми и архивными постами.

В этот раз звезда опубликовала фото годичной давности. Соблазнительница позировала возле зеркала в малюсеньких трусиках. Тонкое кружево обтянуло тело, подпрыгнув на бедрах. А ниточка белья между ягодицами придавала образу пикантности. Упругая пятая точка соблазняла своим видом.

Лифчик натянулся на груди, впившись резинками в плечи.

Тонкая талия и плоский живот, а также упругие ножки, выглядят не менее притягивающе.

Красивая аккуратна прическа с волнистыми прядями завершила нежный образ кокетки: "Такая горячая".

Модель смотрела в камеру из-под пышных ресниц, приоткрыв губы.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, звезду осыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Отметим, Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в Англии. В венах модели течет кровь латиноамериканских предков, которая соединилась с британской наследственностью, именно это объясняет ее красоту.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике