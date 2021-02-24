Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе і розповіла про категорії

На фото Бахарі сиділа в топі, який ледве вмістив пишний бюст красуні. Гюль розташувалася на ліжку, піднявши руки і взявшись ними за голову. Красуня показала розкішний животик, який був обтягнутий тільки ниточками, а нижче можна побачити штани. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Категорії цього тіла", - написала зірка під фото.

"Посунься, Кім Кардашьян", "Омг", "Привіт, Бахарі", "Нахаба, але стильна", "Захват жінки", "давай будемо простіше", "Гарний бюст", "Спокуслива, яка комбінація", "Чертовски красиво", "Ти найкрасивіша дівчина", "Давай ще більше", "Смачні дрібниці", "Чудова королева", "Красива фігура Гюль Бахарі, красивий чорний наряд", "Сказати, що ти виснажена і не екзотична - це весело, тому що твої мізки і краса - хто-небудь, краще назвіть".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі любить показувати модні наряди.

Цього разу Гюль засвітилася в рожевому ніжному платті з вирізом під грудьми і порадувала образом Барбі, адже стала схожа на ляльку після зміни образу.

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